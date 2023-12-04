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        Eskişehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:03
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        Eskişehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Kasım-5 Aralık'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında il genelinde çalışma yürütüldü.

        Çalışmalarda, 61 yabancı uyruklu kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Kontrollerde, "6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" kapsamında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        43 bin 230 lira idari para cezası uygulanan 3 düzensiz göçmen, Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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