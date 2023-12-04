Eskişehir'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zincirlikuyu Mahallesi'nde seyreden Emel O. (44) idaresindeki 26 VH 797 plakalı otomobil, Aktürk Sokak-Kenter Sokak kavşağına geldiği esnada, Emre Y. (28) yönetimindeki 34 SR 7465 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki yolcu Cansu O. (13) ve kamyonetteki yolcular Emre B. (36) ile Gökhan Y. (39) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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