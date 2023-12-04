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        Eskişehir'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:42
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        Eskişehir'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Zincirlikuyu Mahallesi'nde seyreden Emel O. (44) idaresindeki 26 VH 797 plakalı otomobil, Aktürk Sokak-Kenter Sokak kavşağına geldiği esnada, Emre Y. (28) yönetimindeki 34 SR 7465 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki yolcu Cansu O. (13) ve kamyonetteki yolcular Emre B. (36) ile Gökhan Y. (39) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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