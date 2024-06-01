Muğla'nın Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde bahçıvanlık yapan Selahattin Yalnız (63), birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için 29 Mayıs günü bir televizyon programına katıldı.

KIZLAR "İSTİSMAR ETTİ" DEDİ DHA'da yer alan habere göre kayıp olduğu belirtilen 2 kız ise dün aynı televizyon programına çıktı. F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Yalnız’ın cinsel istismarına uğradıklarını söyledi.

"İFTİRA ATTILAR" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU Yalnız ise 2 kızın kendisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü. REKLAM

"DÖRDÜNÜZ BENİM KARIM OLACAKSINIZ" Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını programda anlatan F.T.B., 14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Satırla saldırıyordu, dövüyordu. 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu.

"ANNEMİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE YAPTI" Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu" dedi. Selahattin Yalnız ise asıl mağdurun kendisi olduğunu anlatarak, Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismar videoları bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı Uyutarak istediklerini yaptılar" diye konuştu.

ZANLI EVİNDE GÖZALTINA ALINDI Kızların programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Polis, Selahattin Yalnız'ı evinde gözaltına alarak, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında dün Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.