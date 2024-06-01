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        Haberler Gündem 3. Sayfa Selahattin Yalnız TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı! | Son dakika haberleri

        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kaybolan kızlarının bulunması için televizyon programına çıkan ve 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 63 yaşındaki Selahattin Yalnız, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Vatandaşlar, Yalnız'ı dün olduğu gibi bugün de linç etmeye kalktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:26
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        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
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        Muğla'nın Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde bahçıvanlık yapan Selahattin Yalnız (63), birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için 29 Mayıs günü bir televizyon programına katıldı.

        KIZLAR "İSTİSMAR ETTİ" DEDİ

        DHA'da yer alan habere göre kayıp olduğu belirtilen 2 kız ise dün aynı televizyon programına çıktı. F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Yalnız’ın cinsel istismarına uğradıklarını söyledi.

        "İFTİRA ATTILAR" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

        Yalnız ise 2 kızın kendisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü.

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        "DÖRDÜNÜZ BENİM KARIM OLACAKSINIZ"

        Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını programda anlatan F.T.B., 14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Satırla saldırıyordu, dövüyordu. 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu.

        "ANNEMİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE YAPTI"

        Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu" dedi. Selahattin Yalnız ise asıl mağdurun kendisi olduğunu anlatarak, Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismar videoları bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı Uyutarak istediklerini yaptılar" diye konuştu.

        ZANLI EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

        Kızların programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Polis, Selahattin Yalnız'ı evinde gözaltına alarak, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında dün Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

        VATANDAŞ ZANLIYI LİNÇ ETMEYE KALKTI

        Yalnız'ın emniyet binasına getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyenler, polis ekipleri tarafından engellendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ANNE SERBEST KALDI

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Yalnız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ise serbest bırakıldı.

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