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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı - Güncel Haberler

        Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde üniversiteli genç kızın gece yarısı kasklı kişi tarafından bıçaklanmıştı. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 19:39 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:00
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        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
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        Üniversiteli genç kız gece yarısı kasklı kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını duyurdu.

        Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Kağıthane’de üniversitesi öğrencisi A. Z. kızımızı bıçaklayan ve ağır yaralayan M.H.adlı şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarlar da değerlendirilerek yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum. Kızımız A.Z.’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

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        #Ali Yerlikaya
        #kağıthane
        #kasklı saldırgan
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