İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen 12. Klasik Otomobil Şöleni'nde sergilenen araçlar arasında; Barış Manço'nun 1963 model Cadillac'ı ile Zeki Müren'in 1955 model Chevrolet'i de yer aldı.

Şölene, Barış Manço'nun bir dönem kullandığı Cadillac ile katılan Murat Demirel, klasik otomobil tutkunu olduğunu, çok sayıda otomobili alarak restore ettiğini söyledi. Bir arkadaşının, Barış Manço'nun kullandığı aracın satılığa çıkarıldığını haber vermesi üzerine, sahibine ulaşarak otomobili satın aldığını anlatan Demirel; "3 kez boyattım. Bazı parçaları orijinal olarak yurt dışından getirttim. Barış Manço, çocukluğumuzun idolüydü. Onun arabasına sahip olmak gurur verici" dedi.