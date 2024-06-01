Bu otomobiller bir zamanlar onlarındı
İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen 12. Klasik Otomobil Şöleni, modelleri; 1936'dan 1970'li yıllara uzanan çok sayıda aracı ve klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Şölende bir zamanlar, Zeki Müren ile Barış Manço'nun sahibi olduğu otomobiller de vardı
İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen 12. Klasik Otomobil Şöleni'nde sergilenen araçlar arasında; Barış Manço'nun 1963 model Cadillac'ı ile Zeki Müren'in 1955 model Chevrolet'i de yer aldı.
Şölene, Barış Manço'nun bir dönem kullandığı Cadillac ile katılan Murat Demirel, klasik otomobil tutkunu olduğunu, çok sayıda otomobili alarak restore ettiğini söyledi. Bir arkadaşının, Barış Manço'nun kullandığı aracın satılığa çıkarıldığını haber vermesi üzerine, sahibine ulaşarak otomobili satın aldığını anlatan Demirel; "3 kez boyattım. Bazı parçaları orijinal olarak yurt dışından getirttim. Barış Manço, çocukluğumuzun idolüydü. Onun arabasına sahip olmak gurur verici" dedi.
Malik Çoban ise aracın 1962'de Zeki Müren tarafından Türkiye'ye getirtildiğini öne sürdü. Otomobili 2020'de satın aldığını dile getiren Çoban; "Gözüm gibi bakıyorum. Bütün detaylarıyla, en ufağından en büyüğüne kadar ilgileniyorum. Otomobili sıfırdan topladık diyebilirim" diye konuştu.