Borussia Dortmund-Real Madrid maçı CANLI YAYIN Borussia Dortmund-Real Madrid maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'ndaki dev mücadelede Alman ekibi Dortmund 2'nci, İspanyol devi Real Madrid ise 15'inci kez en büyük kupayı müzesine götürmek için karşılaşıyor. Dortmund'da Salih Özcan, Real Madrid'de ise Arda Güler Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu olmayı hedefliyor. Borussia Dortmund Real Madrid maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Habertürk / AA Giriş: 01.06.2024 - 20:11 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:54 facebook

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