Gökyüzünden gelen bebekler: Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?

KÖKENİ YUNAN MİTOLOJİSİNE DAYANIYOR

Birçok popüler anlatı bu efsanenin izini antik Yunan'a ve Hera adlı intikamcı bir tanrıçanın hikâyesine kadar sürmektedir. Bu hikâyeye göre Hera, Gerana adında güzel bir kraliçeyi kıskanmış ve onu bir leyleğe dönüştürmüştür. Kalbi kırılan Gerana daha sonra çocuğunu Hera'nın pençelerinden kurtarmaya çalışmış ve Yunanlılar dönüşen kuşu gagasından sarkan bir bebekle tasvir etmişlerdir.