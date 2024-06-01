Gökyüzünden gelen bebekler: Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
Yeni doğan bebekler genellikle oldukça uyumsuz bir canlıyla tasvir edilir: uzun bacaklı, sivri gagalı leylekler. Genellikle gagasından bez bir bohça sarkan bu kuşun görüntüsü bebeklerle o kadar iç içe geçmiştir ki, leyleğin iyi dilek kartlarında, bebek kıyafetlerinde ve battaniyelerde her yerde bulunmasını neredeyse hiç sorgulamayız. Peki ama leylekler ve bebekler arasındaki bu ilişkinin arkasında aslında ne var?
Gökyüzünden gelen bebekler, masal ve mitlerin en eski ve en popüler anlatılarından biridir. Pek çok kültürde, yeni doğan bebeklerin leylekler tarafından getirildiğine inanılır. Bu sevimli kuşlarla bebekler arasındaki bu özel bağlantı nereden geliyor? İşte detaylar!
KÖKENİ YUNAN MİTOLOJİSİNE DAYANIYOR
Birçok popüler anlatı bu efsanenin izini antik Yunan'a ve Hera adlı intikamcı bir tanrıçanın hikâyesine kadar sürmektedir. Bu hikâyeye göre Hera, Gerana adında güzel bir kraliçeyi kıskanmış ve onu bir leyleğe dönüştürmüştür. Kalbi kırılan Gerana daha sonra çocuğunu Hera'nın pençelerinden kurtarmaya çalışmış ve Yunanlılar dönüşen kuşu gagasından sarkan bir bebekle tasvir etmişlerdir.
AYNISI MISIR MİTOLOJİSİNDE DE GÖRÜLÜYOR
Ancak Warren Chadd, kitabı için araştırma yaparken, orijinal efsanenin aslında bebek taşıyan kuşun leylek değil turna olarak tanımladığını keşfetti. Benzer şekilde, Mısır mitolojisinde leylekler dünyanın doğuşu ile ilişkilendirilir.
Ancak tarihsel olarak, bu efsanevi yaratık aslında bir balıkçıl kuşuydu: Warren Chadd, "Hayal gücünün küçük bir uzantısı onu bir leylek yapabilir" dedi.
LEYLEK VE PELİKAN KARIŞTIRILIYOR
Birleşik Krallık'taki Chichester Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı alanında öğretim görevlisi ve folklor ve peri masallarıyla ilgili bir araştırma dergisinin editörü olan Paul Quinn, leylekler ve bebekler arasındaki bağlantının bu tür karmaşasından kaynaklanabileceğini tahmin ediyor.
Quinn, "Bence leyleklerin bebeklerle, özellikle de annelerin çocuk bakımıyla ilişkilendirilmesi, leylek ile pelikanın karıştırılmasının bir sonucudur" dedi.
9 AYLIK GÖÇ
Efsanenin kökeni ne olursa olsun, tarihçiler bebek getiren leylek fikrinin en sağlam şekilde Kuzey Avrupa'da, özellikle de Almanya ve Norveç'te yerleştiği konusunda hemfikirdir. En azından 600 yıldan daha uzun bir süre önce ortaçağa kadar geri götürülebilen Pagan döneminde, çiftlerin yıllık yaz gündönümü sırasında evlenmeleri yaygındı, çünkü yaz bereketle ilişkilendiriliyordu.
Aynı zamanda leylekler de yıllık göçlerine başlar, Avrupa'dan Afrika'ya kadar uçarlardı. Kuşlar bir sonraki baharda, yani tam dokuz ay sonra geri dönerlerdi. Warren Chadd, leyleklerin "göç ettikten sonra ilkbaharda yavrularını doğurmak için geri döndüklerini ve aynı zamanda pek çok bebeğin doğduğunu" söyledi.
Böylece leylekler yeni yaşamın müjdecileri haline gelmiş ve insan bebeklerini onların doğurduğu gibi hayali bir fikir ortaya çıkmıştır.
Kaynak: Live Science