Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde mercimek biçme makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İHA'nın haberine göre olay; Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bağlı kırsal Oymaağaç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tarlada hasat yapan mercimek biçme makinasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu biçme aracının üzerindeki 5 kişi akıma kapılarak yaralandı.
Fotoğraf: İHA
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ozan Baytug ile Fatih Baytug hayatını kaybederken Şehriban S., Benguzar B. ve Sefer B. ise ağır yaralandı.
Yaralılar, Hilvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.