Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Kayıp olarak aranırken, arkadaşıyla kazada öldüğü ortaya çıkan Ümit, toprağa verildi

        ESKİŞEHİR´dekayıp olarak aranırken Bilal Kuru ile birlikte otomobille yaptıkları kazada yaşamını yitirdiği ortaya çıkan Ümit Yaşar Çetin (24) Çifteler ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp olarak aranırken, arkadaşıyla kazada öldüğü ortaya çıkan Ümit, toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR´dekayıp olarak aranırken Bilal Kuru ile birlikte otomobille yaptıkları kazada yaşamını yitirdiği ortaya çıkan Ümit Yaşar Çetin (24) Çifteler ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Çifteler ilçesinde oturan Ümit Yaşar Çetin ile kısa bir süre önce Sakarya´dan geldiği öğrenilen Bilal Kuru, geçen hafta cuma günü 26 AHD 335 plakalı otomobille ilçeden ayrıldı. Aileleri çevrede yaptıkları aramalarda Çetin ve Kuru´ya ulaşamayınca polis ve jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, Odunpazarı ilçesinin kırsal İmişehir Mahallesi 1´nci Organize Sanayi Bölgesi´nin su arıtma tesisinde kaza yapan aracı görenler, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde ölen 2 kişinin kayıp olarak aranan Ümit Yaşar Çetin ile arkadaşı Bilal Kuru olduğu tespit edildi. Ümit Yaşar Çetin ile Bilal Kuru´nun cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Ümit Yaşar Çetin´in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde yapılan otopsinin ardından memleketi Çifteler´deki Çarşı Camii´ne getirildi. Çetin için kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra dayısı CHP Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Naci Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz katıldı. Ümit Yaşar Çetin´in cenazesi, namazın ardından Çifteler İlçe Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Bilal Kuru´nun cenazesinin ise Sakarya´nın Kocaali ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Çanakkale'de balıkçı tekneleri sular altında kaldı!
        Çanakkale'de balıkçı tekneleri sular altında kaldı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Venezuela'da ihtilaflı bölge için referandum
        Venezuela'da ihtilaflı bölge için referandum
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Beylikova'da "Gençlik Merkezi" açıldı
        Beylikova'da "Gençlik Merkezi" açıldı
        Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir'de kayıp olarak aranan 2 genç, otomobille yaptıkları kazada öldü
        Eskişehir'de kayıp olarak aranan 2 genç, otomobille yaptıkları kazada öldü
        ESKİŞEHİR'DE KAYIP OLARAK ARANAN 2 GENÇ, OTOMOBİLLE YAPTIKLARI KAZADA ÖLDÜ
        ESKİŞEHİR'DE KAYIP OLARAK ARANAN 2 GENÇ, OTOMOBİLLE YAPTIKLARI KAZADA ÖLDÜ
        Eskişehir'de trafik kazasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı
        Eskişehir'de trafik kazasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı
        Eskişehir'de kayıp 2 gencin trafik kazasında öldüğü belirlendi
        Eskişehir'de kayıp 2 gencin trafik kazasında öldüğü belirlendi