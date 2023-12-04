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        Beylikova'da "Gençlik Merkezi" açıldı

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde "Beylikova Gençlik Merkezi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:51
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        Beylikova'da "Gençlik Merkezi" açıldı
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        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde "Beylikova Gençlik Merkezi" açıldı.

        Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, yaptığı açıklamada, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

        İlçeye birçok tesis kazandırdıklarını dile getiren Alp, şöyle konuştu:

        "Gençlik merkezimiz ve kütüphanemiz gençlerimizin hizmetinde. Beylikova Gençlik Merkezi’nde modern eğitim sınıfları, kişisel gelişim ve hobi atölyeleri, sosyal alan, kütüphane, kafeterya, bireysel ve grup çalışma odaları ile kültür, sanat ve spor etkinlikleri olacak. Gençlerimizin sanattan kültüre, eğitimden spora, kişisel gelişimden sosyalleşmeye kadar birçok alanda vakit geçireceği merkezimiz gençlerimizin gözdesi konumuna gelecektir. Beylikova’mıza hayırlı uğurlu olsun."

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