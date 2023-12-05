Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince kent genelinde trafik denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:29 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince kent genelinde trafik denetimleri yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım-3 Aralık'taki uygulamalarda 3 bin 940 sürücü ve araç kontrol edildi.

        Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 262 sürücü hakkında toplam 436 bin 625 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

        Denetimlerde 65 araç trafikten menedildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 9 sürücünün belgesi geri alındı.

        Ayrıca, 122 kişiye trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

        Aynı tarihlerde kontrol edilen 48 okul servis aracında herhangi bir kusura rastlanmadı. Sürücülere, Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan 16 güvenli servis kullanım kartı dağıtıldı.

        Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildiği bildirildi.

        - Silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Rize'den kaçak yollardan temin ettiği ruhsatsız silah ve mühimmatı satmak için Eskişehir'e getireceği bilgisine ulaştı.

        Çukurhisar mevkisinde şüphelinin kullandığı aracı durduran ekipler, patlayıcı madde arama ve narkotik köpek unsurlarıyla arama yaptı.

        Araçtaki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 195 tabanca fişeği, 6,35 milimetre çapında 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

        - Kış lastiği denetiminde 138 sürücüye para cezası uygulandı

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan kış lastiği denetimlerinde 138 sürücüye toplam 253 bin 159 lira idari trafik para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığında görevli Trafik Jandarması tarafından 1-3 Aralık'ta tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

        2 bin 104 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 138 sürücünün kurallara uymadığı belirlendi.

        Sürücülere 253 bin 159 lira para cezası uygulandı ve kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı

        Benzer Haberler

        Eskişehir´de TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
        Eskişehir´de TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
        Eskişehir'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Eskişehir'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Eskişehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Eskişehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
        Eskişehir'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Eskişehir'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Kayıp olarak aranırken, arkadaşıyla kazada öldüğü ortaya çıkan Ümit, toprağ...
        Kayıp olarak aranırken, arkadaşıyla kazada öldüğü ortaya çıkan Ümit, toprağ...