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        Emekli makine mühendisi oyuncak ve havacılık tutkusunu ürettiği pedallı uçaklarda yaşatıyor

        DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan emekli makine mühendisi Murat Görenoğlu, oyuncak ve havacılık tutkusunu bir araya getirerek evinin kömürlüğünde kurduğu atölyede, Sivrihisar ilçesindeki M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi'nin gökyüzünde süzülen uçaklarının pedallı ve pedalsız minyatürlerini üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:04
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        Emekli makine mühendisi oyuncak ve havacılık tutkusunu ürettiği pedallı uçaklarda yaşatıyor
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        DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan emekli makine mühendisi Murat Görenoğlu, oyuncak ve havacılık tutkusunu bir araya getirerek evinin kömürlüğünde kurduğu atölyede, Sivrihisar ilçesindeki M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi'nin gökyüzünde süzülen uçaklarının pedallı ve pedalsız minyatürlerini üretiyor.

        Evli ve iki çocuk babası 53 yaşındaki Görenoğlu, uzun yıllar İzmir ve Bursa'daki bazı otomotiv firmalarında çeşitli görevlerde bulundu. Bu süreçte boş zamanlarında kendi çocukları için salıncak, kaydırak ve hareketli oyun parkurları yapan Görenoğlu, küçüklüğünde tutkunu olduğu oyuncakları evinin bir köşesinde biriktirdi.

        Görenoğlu, İzmir'de Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen hava gösterilerinde, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün gösterisini izleyince havada bir makinayla inanılmaz hareketler yapmasından çok etkilendi ve havacılık merakı da bu şekilde başladı. 2014'te otomotiv sektöründen ayrılan Görenoğlu, 2 yıl boyunca Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bulunan Mak Havacılık firmasının teknik bölümünde Ali İsmet Öztürk'ün yanında çalıştı.

        Öztürk'ün kızı olan ve Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Pitts S2-B" uçağının bakım ve uçuş çalışmalarına katılan Görenoğlu, uçağı çeşitli hediyelik ürünlerde kullanabileceğini öngörerek, bilgisayarda bu hava aracının 3 boyutlu çizimlerini oluşturdu.

        Görenoğlu, 2019 yılında emekli olduktan sonra, öncelikle Mak Havacılık bünyesindeki M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi için küçük bazı ürünler yapmaya başladı. Semin Öztürk Şener'in 2020 yılında oğlu Pars'ı dünyaya getirmesi üzerine güzel bir hediye hazırlamak isteyen Görenoğlu, evinin salonunda oyuncak ve havacılık tutkusunu birleştirerek Şener'in aracına tıpatıp benzeyen pedallı bir uçak yaptı.

        Sosyal medya aracılığıyla çok beğenilen pedallı uçak için siparişler gelince kolları sıvayan Görenoğlu, Sivrihisar'daki evinin kömürlüğünde kurduğu 35 metrekarelik atölyesinde pedallı ve pedalsız minyatür uçaklar üretmeye başladı.

        M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki Strearman, P-51D Mustang, Tiger Moth, Cessna, T-6G Texan, Douglas DC-3, Antonov, Süpermarine Spitfire ve Pitts'in benzerleri olmak üzere pedallı ve pedalsız çok sayıda oyuncak uçak üreten Görenoğlu, yurt içi ve yurt dışından aldığı siparişleri 15 ila 40 gün arasında teslim ediyor.

        - İlk pedallı uçağı evinin salonunda 4 ayda yaptı

        Görenoğlu, AA muhabirine, meslek lisesi makine ressamlığı bölümünde öğrenim görürken çizimlerle ve makinelerle tanıştığını belirterek, makine mühendisliği bölümünü okuduktan sonra uzun yıllar İzmir ve Bursa'daki otomotiv şirketlerinde üretimin devamını sağlayan yönetici pozisyonunda çalıştığını anlattı.

        İçinde çocukluktan gelen bir oyuncak tutkusunun olduğunu vurgulayan Görenoğlu, 20 yılını makinaların arasında geçirdiği otomotiv sektöründe hiçbir zaman akrobasi uçağı kadar kendisini etkileyebilen makina olmadığını söyledi.

        Görenoğlu, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde her yıl eylül ayında organize edilen "Sivrihisar Hava Gösterileri'nde izleyicilere, misafirlere ve gönüllü çalışanlara hediye edilmek üzere 3 boyutlu yazıcıyla çeşitli ürünler yapmaya başladığını ifade etti.

        Farklı hediyelik ürünler yapmak için akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Pitts S2-B" uçağının her parçasının detaylı çizimlerini oluşturduğunu bildiren Görenoğlu, şöyle devam etti:

        "Bu çizimlerden farklı hediyelik ürünler yapmak istiyordum. Bu sırada uçağı tamamen çizebilecek duruma geldiğimi fark ettim. Bilgisayar aracılığıyla uçağın 3 boyutlu görüntüsünü hazırladım. Kendi imkanlarımla yaptığım bir döküm fırınında metal uçak dökümleri yaptım. Semin Hanım, 2020 yılında oğlu Pars'ı dünyaya getirince, ben de ona havacılıkla ilgili özel bir hediye sunmak için araştırmaya, düşünmeye başladım. Araştırma yaparken ABD merkezli bir internet sitesinde dedelerin torunları, babaların çocukları için pedallı uçaklar hazırladıklarını keşfettim. Bu oyuncakta hem mühendislik hem de hareket vardı. Mevcut çizimlerimi bir çocuğa uygun, pedallı uçak yapabilecek şekilde yeniden düzenledim. Evimin salonunu küçük bir atölyeye çevirerek 4 ay sonunda ilk pedallı uçağı hazırladım. Hem oyuncak hem de havacılık sevdamı bir araya getirdim. Oyuncak sevdam, havacılık, mühendislik ve çocuk sevgimle birleşince pedallı ve pedalsız uçak üretiminde sürekli daha iyisini ve güzelini yapmak için ilerleyeceğime inanıyorum. Şimdi daha fazla çocuğa havacılığı sevdirmek için çalışıyorum."

        Daha fazla çocuğa ulaşmak için Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'nde pedallı ve pedalsız uçaklar için özel bir bölüm oluşturduklarına işaret eden Görenoğlu, "Amacım yarı seri üretimimi seri üretime dönüştürmek. Bu sayede daha kısa sürede taleplere cevap verebileceğiz. Bir pedallı uçağın imalatı 30 ila 40 gün sürüyor. Pedalsız uçakları da 15 günde yapabiliyorum. Bu süreci daha da kısaltmak istiyorum. Uçakları tamamen kişiye özel de üretebiliyorum. İstenilen boyutlarda, modellerde, renklerde ve kişiselleştirilmiş çıkartmalarla ve ekipmanlarla üretim yapabiliyorum." diye konuştu.

        Çocukların güvenliğini ön planda tuttuğunu vurgulayan Görenoğlu, onlara zarar vermeyecek tasarım ve malzemeleri tercih ettiği bilgisini verdi.

        Görenoğlu, oyuncak uçaklarından talep edenlerin ve bilgi almak isteyenlerin M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi internet sayfasını ziyaret edebileceğini ve sosyal medya üzerinden kendisine ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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