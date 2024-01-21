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        Eskişehir'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan genel asayiş uygulamasında, 1014 şüpheli ve 698 araç sorgulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:20
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        Eskişehir'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan genel asayiş uygulamasında, 1014 şüpheli ve 698 araç sorgulandı.

        1 Aralık 2023-21 Ocak 2024 tarihlerinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde devriye ve trafik ekipleri ile yaya timlerle birlikte yapılan uygulamalarda, 1014 şüpheli, 698 araç sorgulandı.

        Sorgulamada, 3 şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. 1 şüpheliden 8,47 gram esrar, başka 1 şüphelinin aracından ise ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

        3 şüpheliye yoklama kaçağı olarak işlem yapan ekipler, 29 aracın sürücüsüne farklı gerekçelerle cezai işlem uyguladı.

        Sahte plakalı bir aracı trafikten men edilirken, sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

        29 araca da çeşitli maddelerden 110 bin 343 lira para cezası kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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