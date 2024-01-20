Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de hekimler Gazze'ye destek için yürüyüş yaptı

        Eskişehir'de hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de hekimler Gazze'ye destek için yürüyüş yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Kentte 10'uncusu düzenlenen yürüyüş, beyaz önlük giyen grubun katılımıyla Köprübaşı'ndan Yediler Parkı'na kadar sürdü.

        Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapan Dr. Abdullah Najjar, Gazze'de halen sağlıklı su kaynağının, elektriğin, ulaşım ve can güvenliğinin bulunmadığını belirtti.

        Gazze'de yemek ve kalacak yer bulma imkanının kısıtlı olduğuna dikkati çeken Najjar, şunları söyledi:

        "Gazze mi yoksa tüm dünya mı yalnızlığa terk edildi? Ey vicdan sahipleri insanlığın dini, ırkı, dili, rengi olamaz. İnsan olmak, yardıma ihtiyacı olana el uzatmak için yeterlidir. 106 gündür susan dünya, 2 milyon Filistin halkını, katledilen 10 binden fazla çocuğu, 60 bini aşan yaralıyı ne zamana kadar görmezden gelecek? Filistin Kızılayının yaptığı açıklamaya göre günde 180 hamile kadın yetersiz koşullarda doğum yapmak zorunda kalıyor. 2 milyon Filistinli yerlerinden edilmiş durumda. Binlerce kişinin halen enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Son açıklamaya göre Filistin'de hizmet veren yalnızca 6 ambulans kaldı. Bu durum, 350 bin kişiye bir ambulans düştüğünü gösteriyor. Bu koşullarda sağlık çalışanları ne kadar özveriyle çalışsalar da yeterli ekipmana sahip olmadıkları için her dakika onlar için yaralı ve hastaların ölümüyle sonuçlanıyor. Doktorlar ve sağlık çalışanları kan görmeye, yaralı görmeye, aralıksız çalışmaya, uykusuz kalmaya, ailesini günlerdir görmemeye alışıktır ancak gelen yaralıya yardım eli uzatmamaya hiç alışık değildir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Sürücü 1.36 promil alkollü çıktı! Ayşegül'ü öldüren kaza kamerada!
        Sürücü 1.36 promil alkollü çıktı! Ayşegül'ü öldüren kaza kamerada!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hatipoğlu: "Eskişehir'in 25 yıl süren hizmetsizlik belediyeciliğine son ver...
        Hatipoğlu: "Eskişehir'in 25 yıl süren hizmetsizlik belediyeciliğine son ver...
        Eskişehir'de hırsızlık yaptıklarını iddia edilen 3 kişi yakalandı
        Eskişehir'de hırsızlık yaptıklarını iddia edilen 3 kişi yakalandı
        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2023 yılında 1 milyon 264 binden fazla fida...
        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2023 yılında 1 milyon 264 binden fazla fida...
        ESTÜ öğrencilerinden piyano ve viyolonsel konseri
        ESTÜ öğrencilerinden piyano ve viyolonsel konseri
        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kırmızı bültenle aranırken Eskişehir´de yakalanan DEAŞ'lı adliyede (2)
        Kırmızı bültenle aranırken Eskişehir´de yakalanan DEAŞ'lı adliyede (2)