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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 00:50 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:57
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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar Sokak'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen N.Ö. ile A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla N.Ö'ye ateş açtı.

        Bacağından yaralanan N.Ö, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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