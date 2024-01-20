Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar Sokak'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen N.Ö. ile A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla N.Ö'ye ateş açtı.

Bacağından yaralanan N.Ö, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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