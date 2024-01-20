Eskişehir'de hırsızlık yaptıklarını iddia edilen 3 kişi yakalandı Eskişehir'de iki ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de iki ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Odunpazarı ilçesinde iki gün arayla gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit etti. Polis, şüpheliler H.K, O.K. ve A.Y'nin bulunduğu aracı durdurdu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin kullandığı araç plakasının başka bir vasıtaya ait olduğu tespit edilmesi üzerine resmi belgede sahtecilik suçundan da gerekli işlem uygulandı.

Bu arada polis ekipleri, çalıntı malzemelerden bir bölümünü sahibine teslim etti.