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        Eskişehir'de hırsızlık yaptıklarını iddia edilen 3 kişi yakalandı

        Eskişehir'de iki ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:40
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        Eskişehir'de hırsızlık yaptıklarını iddia edilen 3 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de iki ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        Odunpazarı ilçesinde iki gün arayla gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit etti. Polis, şüpheliler H.K, O.K. ve A.Y'nin bulunduğu aracı durdurdu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şüphelilerin kullandığı araç plakasının başka bir vasıtaya ait olduğu tespit edilmesi üzerine resmi belgede sahtecilik suçundan da gerekli işlem uygulandı.

        Bu arada polis ekipleri, çalıntı malzemelerden bir bölümünü sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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