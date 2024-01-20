Hatipoğlu: "Eskişehir'in 25 yıl süren hizmetsizlik belediyeciliğine son vereceğiz"

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Alpu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçede ittifak paydaşlarıyla buluşmasının ardından halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Hatipoğlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Nebi Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eskişehir'deki hizmet yapmama zihniyeti merkezde olduğu gibi ilçelerde de büyük sorunlara sebep oluyor. Biz, 31 Mart’ta inşallah kazanıp, tüm sorunlarınızı çözeceğiz. Eskişehir'de 25 yıldır süren hizmet yapmama zihniyeti var. Bu zihniyet Eskişehir'de gerekli işleri yapmamasının dışında vatandaşlarımızı da mağdur etmeye devam ediyor. Biz, inşallah 31 Mart'ta belediyeyi aldığımızda, Eskişehirli kardeşlerimizin mağduriyetini gidermelerini ve Eskişehir'de rahat rahat yaşamalarını sağlayacağız.

Tabii yapacağımız projelerimiz var. Bizim köylümüze, çiftçimize bakış açımız çok farklıdır. İnşallah biz köylerimizde, ilçelerimizde yapılabilecek ne varsa hepsini yapacağız. Bunlardan biri de Eskişehir'in mezbaha sorununu çözmek olacak. Eskişehir'in mezbahası yok. Yani mezbahası olmayan bir şehir var ve bunu kimse dile getirmiyor. Tabii biz bunları zaman zaman anlatıyoruz ve anlatacağız da ancak diğerleri de anlatacak, 'Şunu yapacağım, bunu yapacağım' diyecek. Bizim burada 'Arkadaş, 25 yıldır neden yapmadılar?' sorusunu vatandaşlarımıza sormamız lazım. Eskişehir’in 25 yıllık süren hizmetsizlik belediyeciliğine son vereceğiz."

Ziyaretlerde, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İsmail Candemir, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin ilçe başkanları ve Alpu Belediye Başkan adayı Alpaslan Kokulu da hazır bulundu.

Hatipoğlu, Alpaslan Kokulu'yu işaret ederek, "İnanıyorum ki Alpulu kardeşlerimiz Alpaslan kardeşimizin arkasında duracak ve onu başkan yapacak." ifadesini kullandı.