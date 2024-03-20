2006 yılında başlatılan evde bakım maaşı uygulaması sayesinde engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda her ay yatırılan maaşlar Mart ayı için tamamlandı. Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. İşte, evde bakım maaşı Mart ayına dair tüm detaylar...