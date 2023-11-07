Haberler Gündem Evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak? 2024 Ocak evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destekten faydalanlar tarafından sorgulanıyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı oranında zamlanan evde bakım maaşı 5 bin 98 lira olmuştu. Emekli ve memur zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 29.41 olarak açıklanırken Ocak ayında yardım ödemelerine yapılacak zam oranı merak konusu oldu. İşte 2024 Ocak evde bakım maaşı zammı ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 07.11.2023 - 00:24 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:24 facebook

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Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 17,55'lik zammın ardından evde bakım maaşı 5 bin 98 TL'ye yükselmişti. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte "2024 evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Ocak evde bakım maaşı zammı hakkında merak edilenler...

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EVDE BAKIM 2024 NE KADAR OLACAK? Evde bakım maaşı Temmuz ve Ocak aylarında 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zamlanıyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan 6 aylık enflasyon oranı doğrultuısunda evde bakım maaşları yüzde 17,55 oranında artarak 5 bin 98 liraya yükseldi.