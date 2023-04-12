Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakım masraflarını karşılamak için verilen evde bakım parası 2023 Ocak ayında yapılan zammın ardından 4.337 TL oldu. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 12 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...