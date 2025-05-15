Evde bakım maaşı yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu! 15 Mayıs 2025 Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Mayıs ayının 15'ine gelinmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili gelişmeler merak edilmeye başlandı. Konu hakkında beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, 2025 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, evde bakım maaşı yatan iller hangisi? İşte, detaylar...
Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Mayıs ayı ile beraber beklenen gözler evde bakım maaşı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na dönmüştü. Ödenekten binlerce vatandaş yararlanıyor. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte, Bakan Göktaş'tan açıklama ve e-Devlet maaş sorgulama ekranı...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı, 15 Nisan 2025 tarihi itibarıyla hesaplara yatırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.
BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımının, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldığını hatırlattı.
Engelli vatandaşların bakımının evde yapılmasına öncelik verdiklerini belirten Göktaş, söz konusu yardımla engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını belirtti.
Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2025
Sorgulama işlemi e-Devlet'ten olabildiği gibi SMS ile de yapılabiliyor. e-Devlet "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" seçeneğinden ödeme sorgulaması yapılıyor. SMS aracılığı ile sorgulama işlemi de, mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'ye SMS göndererek sorgulama gerçekleşir.