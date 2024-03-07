Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir atıştırmalık: Pratik puf kabak kızartması tarifi
Atıştırmalık veya meze olarak tercih edebileceğiniz yiyecekler arıyorsanız bu tarif tam size göre olabilir. İşte, sizin için oldukça pratik olan puf kabak kızartması tarifi!
Son dönemlerde insanlar evlerinde yapabileceği farklı mezeleri veya atıştırmalıkları denemek isteyebiliyor. Bununla birlikte yeni tatlar denemek isteyenler için iyi bir seçenek ortaya çıkıyor: Puf kabak kızartması! Bu tarifle, kabakları nefis bir çıtır çıtır hale getirerek bir alternatif hazırlayabilirsiniz. İşte, puf kabak kızartmasının yapılışı...
POFUDUK KABAK KIZARTMASI
MALZEMELER:
2 orta boy kabak
2 yumurta
2 yemek kaşığı un veya nişasta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Damak zevkinize göre ekleyebileceğiniz kekik, nane gibi baharatlar
SOSU İÇİN:
5-6 yemek kaşığı yoğurt (125 gram)
2 yemek kaşığı tatlı biber sosu
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI:
Kabaklarınızı yıkayın ve bir rende veya bıçak yardımıyla yuvarlak şekilde doğrayın.
Doğradığınız kabakları derin bir kaba alın.
Başka bir kap alın ve yumurtalarınızı sarılarından ayırın.
Beyazlarını kaba alın ve çırpmaya başlayın. Yumuşak ve pofuduk bir kıvama gelene kadar çırpın.
Kabaklarınızın üzerine baharatları ve unu dökün.
Her yerine eşit gelecek şekilde karıştırın.
Kabaklarınızı elinizle sıkarak suyunu süzün.
Suyunu süzdüğünüz kabakları, çırptığınız yumurtanın üzerine ekleyin ve birbiriyle karıştırın.
Bu sırada büyük bir tava çıkartın. İçerisine bolca sıvı yağ dökün ve yağın kızmasını bekleyin.
Kızan yağınıza bir yemek kaşığı yardımıyla kabaklarınızı yerleştirin.
Kabaklarınızı arkalı önlü pişirin ve bu aşamada sosunu yapmaya başlayın.
Bir kabın içerisine yoğurdunuzu, biber sosunu ve llimon suyunu ekleyerek karıştırın. İsteğe bağlı tuz ve başka baharatları atabilirsiniz.