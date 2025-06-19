Evin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çevirmişler: 1 tutuklama Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iklimlendirme sistemiyle evin bir odasında kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı. Evde yapılan aramada 19 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.06.2025 - 18:39 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:39 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL