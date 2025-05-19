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        Haberler Gündem Eyüpsultan'da yanan 20 milyon liralık otomobilin sürücüsünün BJK Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı - Haberler

        Eyüpsultan'da yanan 20 milyon liralık otomobilin sürücüsünün BJK Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı

        Eyüpsultan'da otomobil, motorunda çıkan yangın büyümesi sonucu alev alev yandı. Demir yığınına dönen aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Yanan otomobilin BJK Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:08
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        Adalı'nın oğlunun lüks otomobili yandı
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        Araçtaki yangın saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracıyla yol kenarında durdu. Aşağı inen sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. O sırada araçta ufak çaplı patlama meydana geldi. Lüks otomobil kısa sürede demir yığınına döndü.

        ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangına müdahale etti. Ardından da soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        BJK BAŞKANI SERDAL ADALI'NIN OĞLUNUN ARACI ÇIKTI

        Yanan aracın sürücüsünün Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın (61) oğlu Celal Alaz Adalı (37) olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde Alaz'ın yanan aracının yanında bulunan polis ekipleriyle konuştuğu anlar da yer alıyor.

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        #Alaz Adaı
        #Eyüpsultan
        #haberler
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