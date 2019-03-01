Hat Rumeli Hisarüstü bölgesi ile boğaz sahilinde yer alan Aşiyan Parkı arasında inşa edilmektedir. Tamamlandığı zaman, M6 hattı entegrasyonu ile boğaz sahili ve Büyükdere caddesi arasında erişimi kolaylaştıracaktır.

F4 RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

07.06.2017 tarihinde yapımına başlanan F4 Rumeli Hisarüstü-Aşiyan fünikiler hattı, Metrostav Ankara İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. yükleniciliğinde 114.392.854,00 ₺ değerinde harcama yapıldı. 0.8km uzunluğunda, 3.000 yolcu kapasiteli ve 2.5 dk ulaşım süresi olan projenin 2019 yılının 6.ayında inşaatının bitmesi ve ardından daha güvenli bir ulaşım amacı ile yapılan testlerden sonra vatandaşlara sunulacağı açıklandı.

F4 RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI DURAKLARI NELER?

RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN

F4 RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTININ BAĞLANTILI OLDUĞU HATLAR

Rumeli Hisarüstü istasyonunda M6 Levent-Hisarüstü-Boğaziçi Üniversitesi hattı ile entegre olacaktır.

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