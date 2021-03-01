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HaberlerGündem3. SayfaGÖLDE FACİA! Son dakika: Mersin'de gölde balık avı faciayla bitti: 2 ölü
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Gölde balık avı faciayla bitti! Alabora olan teknedeki 3 kişiden 2'si öldü

Son dakika haberleri... Mersin'in Silifke ilçesinde, 3 kişinin gölde balık avı faciayla sonlandı. Balıkçı teknesinin alabora olmasıyla 3 kişi göle düştü. Teknedeki bir kişi kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

GÖLDE FACİA! Son dakika: Mersin'de gölde balık avı faciayla bitti: 2 ölü
İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık avına çıktı. Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi suya düştü. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, yaptıkları arama çalışması sonucu Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz'ın gölde cansız bedenlerini buldu. Dağdelen ve Yılmaz'ın cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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