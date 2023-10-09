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Fahriye Evcen: İkisi de ayrı bir dünya Etiler'de objektiflere yansıyan Fahriye Evcen, çocukları Karan ile Kerem'in birbiriyle uyumlarının iyi olduğunu ve kendisini zorlayan bir durumun olmadığını dile getirdi. Evcen, "İkisi de ayrı bir dünya. Haftaları haftasına uymuyor" şeklinde konuştu Habertürk Giriş: 09.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:15 facebook

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fahriye Evcen, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Evcen, muhabirlerin, "Çocuklar büyüdü, herhalde artık rahatsınız" sözlerinin üzerine, "Evet, biraz öyle oldu. Ufaklık da artık 8 aylık oldu. Kendime daha çok vakit ayırabiliyorum" şeklinde konuştu.

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"ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Çocukları Karan ile Kerem'in birbiriyle uyumlarının iyi olduğunu ve kendisini zorlayan bir durumun olmadığını belirten oyuncu, "İkisi de ayrı bir dünya. Haftaları haftasına uymuyor, çok tatlılar. Karan'a ağabeylik misyonunu yüklemedik. Çünkü Karan da daha çocuk. Ben de adapte olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



Yakın zamanda ekranlara geri dönme fikrinin olduğunu dile getiren Fahriye Evcen, "Senaryoları okumaya başladım. Yavaş yavaş ekranlara geri dönme isteğim var" dedi.