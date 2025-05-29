Fahriye Evcen'in fiyat pahalılığına ev önlemi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fahriye Evcen, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evcen, tatil planlarından bahsetti ve "Her zamanki gibi Bodrum... Şu an başka bir planımız yok" ifadelerini kullandı.

Bir süredir ekrandan uzak olan Fahriye Evcen; "Ufaklık yeni büyüyor. Güzel haberlerim olacak" dedi.

Fahriye Evcen, ardından gazetecilerin, "Çocuklar şu yaşa gelince dönerim' dediğiniz bir tarih var mı?" sorusuna, "Büyükte de (Karan) öyle oldu. İki yaşına kadar anneye ihtiyaç olduğu için çok fazla aktif bir şey yapamıyoruz. Aralarda bir şey yaptım. Şimdi iki yaşını doldurdu ben de hazırım artık" yanıtını verdi.

Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti ve çocukları Kerem ile Karan

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Fahriye Evcen, gazetecilerin "İki çocuklukta olduğu ikinci çocukla da siz ilgilendiniz. Bunun sebebi dadılara güvenmeme mi?" şeklindeki sorusuna da "İşini çok iyi yapan da var. Burak ve ben de çocuklarla bir arada olmayı önemsiyoruz" yanıtını verdi.

Fahriye Evcen ve oğlu Kerem

"SOSYAL MEDYADA YORUM OKUMUYORUM"

Öte yandan Fahriye Evcen, sosyal medyada evinin dekorasyonuna yönelik yapılan eleştirilerin sorulması üzerine; "Herkesin bir fikri var. Yorum okumuyorum ve takılmıyorum. Sosyal medyada da gezmiyorum" yanıtını verdi.