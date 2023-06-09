Faruk Geç'in eşsiz Atatürk Portreleri Galatasaray Müzesi'nde sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat
ABONE OL

Faruk Geç'in eşsiz Atatürk Portreleri Galatasaray Müzesi'nde sergileniyor

Türk basın tarihine adını çizgi romanlarıyla altın harflerle yazdıran, yaptığı Atatürk portreleri ile dünyada ses getiren ressam Faruk Geç’in 41 eşsiz Atatürk resmi, Galatasaraylılar Derneği’nin Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında Galatasaray Müzesi’nde sergileniyor. Sergi açılışı, Faruk Geç’in de mezunu olduğu Galatasaray Lisesi’nde 11 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek geleneksel Pilav Günü’nde, saat 10.00’da

Faruk Geç'in eşsiz Atatürk Portreleri Galatasaray Müzesi'nde sergileniyor
HABERTURK.COM

2014 yılında hayata gözlerini yuman ressam Faruk Geç’in 41 eserden oluşan Atatürk Portreleri Sergisi, Galatasaraylılar Derneği’nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Galatasaray Müzesi’nde ziyaretçilere açılıyor.

Ressamın oğlu Emre Geç’in girişimiyle hayata geçen proje ile sanatçının 1990'lı yıllar boyunca yaptığı yağlı boya Atatürk Portreleri serisi Galatasaray Müzesi’nde sergilenecek.

Sergi, Faruk Geç’in ‘’Atatürk portrelerini bu kadar tutkuyla yapmış olmamı her şeyden önce Atatürk’e olan hayranlığım, saygım, sevgimle açıklamam uygun olur. Ama kabul etmek gerekir ki, Atatürk’e layık bir resim koleksiyonu da maalesef yok ülkemizde! Ben bu işi kendime görev edindim. Dedim ki, ben Atatürk’ün bugüne kadar yapılmamış resimlerini, yapılmamış miktarda yapacağım. Bunlar gelecek nesillere, Atatürk gençliğine, Atatürk insanlarına bir anı olarak kalacak…’’ diyerek anlattığı yolculuğundan çıkan eşsiz eserlerden oluşuyor.

İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Müzesi’nin tarihi binasında açılacak olan sergi, 30 Haziran 2023 tarihine kadar görülebilir.

FARUK GEÇ HAKKINDA

Akyazı İlkokulu’nu bitirdikten sonra 1942 yılında Galatasaray Lisesi’ne girdi. Öğrencilik yıllarından itibaren resimle ilgilendi. Hafta dergisine kapak çizimleri, 1001 Roman için çizgi roman uyarlamaları yaptı.

Hukuk öğrenimini yarıda bırakıp İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi ve 1956’da İç Mimari Bölümü'nden mezun oldu. Profesyonel çizerlik kariyerine basın ressamı olarak devam etti. Bütün Dünya ve 20. Asır dergileriyle çok sayıda kitap kapağı resimledi, gazetelerde illüstrasyonlar çizdi. 1960'lı yıllarda Paris, Roma ve Londra'da yayımlanan çizgi romanlar üretti.

26 yıl aralıksız Hürriyet'te çalışarak aşk ve macera çizgi romanları ve kendi yazdığı dizileri resimledi. Gerçek Hayat Hikayeleri adlı çizgi romanlarla ün kazandı. 1980’lerde Güneş, Son Havadis, Günaydın ve Türkiye gazeteleri için çizdi. 1990 yılında Öyle Bir Şey Ki adlı eseri televizyona uyarlandı. 1990'lı yıllarda yağlı boya Atatürk portreleri yapmaya başladı.

2005 yılında Burhan Felek Ödülü’ne layık bulundu. ABD üniversitelerinin talebi üzerine 2007’de yabancı dil eğitimini destekleyici çevrimiçi bir rehber program yarattı. 2014 yılında, 83 yaşında hayata veda etti.

Kapak görseli: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Caz Festivali 7 Temmuz'da başlıyor
KÜLTÜR-SANAT Caz Festivali 7 Temmuz'da başlıyor
Fikret Kuşkan, 'En İyi Aktör' seçildi
KÜLTÜR-SANAT 'En İyi Aktör' seçildi
İçerideki Dünya, Dışarıdaki İstanbul
KÜLTÜR-SANAT İçerideki Dünya, Dışarıdaki İstanbul...
Tom Odell sevilen şarkılarıyla bir kez daha İstanbul’da
KÜLTÜR-SANAT Tom Odell sevilen şarkılarıyla bir kez daha ...
Salt Araştırma Fonları 2023 projeleri belli oldu
KÜLTÜR-SANAT Salt Araştırma Fonları 2023 projeleri belli oldu
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Yaza Merhaba konseriyle sanat sezonuna veda etti
KÜLTÜR-SANAT ADOB, Yaza Merhaba konseriyle sezonu tamamladı
'Fata Morgana' sergisi Yason Burnu'nda
KÜLTÜR-SANAT 'Fata Morgana' sergisi Yason Burnu'nda
İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu: 'Café Müller'
KÜLTÜR-SANAT 'Café Müller' İstanbul'a geliyor
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali seyircisiyle buluşuyor
KÜLTÜR-SANAT İstanbul'da opera festivali
Avatar 2: Suyun Yolu Disney’de var mı, ne zaman geldi?
KÜLTÜR-SANAT Avatar: Suyun Yolu, Disney Plus’ta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.