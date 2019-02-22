Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Benfica maçının ardından yaptığı açıklama şöyle:

"Benfica'yı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu. İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt! Günahı UEFA'nın boynuna. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımı Ocak'ta attık, ikinci adım Haziran'da. UEFA veya Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon daha güçlü gideceğiz. Bizi müthiş destekleyen taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."