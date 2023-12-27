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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıktı - Futbol Haberleri

        Fatih Terim Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıktı

        Fatih Terim, yeni takımı Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıktı. Terim, Yunan ekibiyle ilk maçına Giannina karşısında çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 21:42 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:42
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        Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

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        Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptığı kaydedildi.

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        Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.

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        Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, bugün Atina'ya gitmişti.

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        Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

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