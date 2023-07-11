Fed yetkilileri, dün de sözle yönlendirmelerine devam etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, güçlü iş gücü piyasası karşısında yüksek enflasyonu düşürmek için bu yıl birkaç faiz artırımına daha ihtiyaç duyulacağını düşündüğünü belirtti.

Analistler, yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirterek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise enflasyonist baskıların hala daha fazla faiz artışına işaret ettiğini aktararak, Fed'in enflasyonu düşürmek için biraz daha sıkılaştırmaya ihtiyacı olacağını kaydetti.

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Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun çok yüksek olduğunu, bunun sürdürülebilir olmadığını belirterek, "en büyük riskin enflasyonu hedefe geri döndürmemek olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr, dün bankaları risklere karşı koruyacak bir tampon olması amacıyla sermaye gerekliliklerini artıracak önerilerini açıkladı. Barr, "Gelişmiş sermaye kurallarının, 100 milyar dolar veya daha fazla varlığa sahip bankalara uygulanmasını tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı.