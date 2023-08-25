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        Haberler Gündem FED FAİZ KARARI TARİHİ | 2023 Ağustos FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz beklentisi ne yönde?

        Ağustos ayı Fed faiz kararı için gözler başkan Jerome Powell'ın açıklamasına çevrildi. Son aylarda faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası Haziran ayında politika faizini sabit bıraktı. Bu bağlamda gözler "Fed faiz kararı beklentisi ne yönde, ne zaman açıklanacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 Ağustos Fed faiz toplantısı tarihi ve faiz beklentisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 14:04 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:04
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        Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5-5.25 aralığında sabit tuttu. Bu kararın ardından Mart 2022'de faiz artırımlarına başlayan ABD Merkez Bankası Haziran ayında 10 toplantının ardından politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı. Peki, Ağustos Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED faiz toplantısı tarihi, ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu. Bu takvime göre FED'in bu ay faiz toplantısı bulunmuyor.

        FED toplantısı önümüzdeki ay 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak ve fed faiz kararı 20 Eylül saat 21.00 civarı açıklanması bekleniyor.

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        BU SENEKİ FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

        19-20 Eylül

        31 Ekim - 1 Kasım

        12-13 Aralık

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        FED FAİZ ARTIRACAK MI?

        Küresel piyasalar, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta 24-26 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

        Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü aktararak, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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