ABD Merkez Bankası 2021 toplantı takvimini belirlemişti. Her yıl 8 kez bir araya gelen FED'in 7. toplantısı Kasım ayında gerçekleşecek. Peki FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı ne olur?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısının tarihleri 21-22 Eylül olarak duyurulmuştu. FED toplantısı yarın gerçekleştirilmesi beklenirken faiz kararının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.