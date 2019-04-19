Pota altından sayılar üreten Zalgiris karşısında Guduric ve Melli ile üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 13-6 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren ve sarı-lacivertli ekibe kolay sayı şansı vermeyen Litvanya temsilcisi, 8. dakikada öne (15-16) geçti. Fenerbahçe Beko, Green'in dış atıştan kaydettiği sayıyla ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından Ulanovas'la arka arkaya sayılar üreten Zalgiris, Wolters'in üç sayılık basketiyle 15. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 28-36. Boyalı alanı iyi savunan Litvanya temsilcisi, 17. dakikada farkı çift hanelere (30-40) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar buldu ve Zalgiris, soyunma odasına 46-39 galip durumda gitti.

İkinci yarıya hücumda ve savunmada kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında skorer bir oyun sergilen Zalgiris, 26. dakikada farkı 17 sayıya (46-63) çıkardı. Davies'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Litvanya temsilcisi, final periyoduna 73-58 üstün girdi.

Son çeyreğe iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Serbest atışlardan basketler bulan Zalgiris karşısında pota altından sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 35. dakikada farkı tek haneleri indirdi: 68-77. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, farkı giderek eritirken, Datome'nin boyalı alandan kaydettiği sayıyla bitime 38 saniye kala beraberliği yakaladı: 80-80. Zalgiris, Grigonis'in sayısıyla bitime bitime 23 saniye kala üstünlüğü yeniden ele aldı: 80-82. Fenerbahçe Beko, son hücumdan yararlanamadı ve Zalgiris sahadan 82-80 galip ayrıldı.





İÇ SAHADA 18 MAÇ SONRA KAYBETTİ

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında sahasında Zalgiris'e 82-80 yenilen Fenerbahçe Beko'nun Avrupa'da iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde iç sahada son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Unicaja Malaga'ya karşı almıştı.

Öte yandan, müsabaka öncesinde salondaki tüm koltuklara üzerinde oyuncuların istatistiklerinin bulunduğu kartlar dağıtıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya),Piotr Pastusiak (Polonya),Milan Nedovic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 2, Guduric 11, Melli 9, Ahmet Düverioğlu, Green 3, Kalinic 4, Sloukas 15, Vesely 12, Datome 17, Sinan Güler 2

Zalgiris: Grigonis 11, Westermann 6, Ulanovas 18, White 3, Davies 13, Thompson 8, Wolters 14, Walkup 6, Milaknis 3

1. Periyot: 21-20

Devre: 39-46

3. Periyot: 58-73