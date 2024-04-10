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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'un öne çıkanları! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'un öne çıkanları!

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympiakos, 110 milyon Euro'luk kadro değerine sahip. Yunanistan'ın açık ara en çok şampiyon olan takımı konumunda bulunan kırmızı-beyazlılar, son 28 sezonda 22 kez mutlu sona ulaştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:00
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        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos, son dönemde Yunan futboluna damga vurdu. Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan ve 10 Mart 1925 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, kendi liginde son 28 sezonda 22 şampiyonluk kazandı.

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        Son 2 yılda şampiyonluktan uzan kalan Olympiakos'un lig tarihinde toplamda 47 şampiyonluğu bulunuyor. Ülkesinde 28 kupa şampiyonluğunun yanı sıra 4 kez de Süper Kupa zaferi yaşayan Olympiakos, maçlarını 32 bin 115 kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynuyor.

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        Ligde bu yıl normal sezonu 57 puanla PAOK ve AEK Atina'nın arkasında 3. sırada tamamlayarak Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu'na katılan Olympiakos, buradaki ilk maçında sahasında Panathinaikos'a 3-1 yenildi.

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        BU SEZON AVRUPA MACERASI

        Olympiakos, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan başladı.

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        Rakibini 2 maç sonunda da mağlup eden Olympiakos, gruplara kalmayı başardı. A Grubu'nda Almanya'dan Freiburg, Sırbistan'dan Backa Topala ve İngiltere'den West Ham United ekipleriyle eşleyen Yunan temsilcisi, 3. sırada yer alarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.

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        Bahsi geçen organizasyonda son 16 play-off turunda Ferencvaros'u saf dışı bırakan Olympiakos, son 16 turunda ise Maccabi Tel Aviv'i eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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        AVRUPA BAŞARILARI

        Olympiakos, 1963 yılında tek uluslararası başarısı olan Balkan Kupası'nı kazandı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1998-1999 yılında çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren Yunan ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 kez son 16'ya kalmayı bildi.

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        KADRO DEĞERİ 110 MİLYON EURO

        Olympiakos, kadro bakımından 110 milyon Euro'luk bir değere sahip. Kadrosunda 32 oyuncu barındıran Yunan ekibinde, A milli seviyede 9 futbolcu yer alıyor. 26,8 yaş ortalamasıyla mücadele eden Olympiakos'u, İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar çalıştırıyor.

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        EL KAABI ÖN PLANA ÇIKIYOR

        Olympiakos'ta ön plana çıkan futbolcular arasında önemli isimler yer alıyor. Takımın bu sezon gol yollarında en etkili ismi olan Ayoub El Kaabi, 22 golle dikkati çekiyor.

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        Stoper hattında David Carmo, orta sahada Santiago Hezze ve Mady Camara, sağ kanatta Daniel Podence ve santrforda Fran Navarro, piyasa değeri bakımından öne çıkan isimler olarak göze çarpıyor.

        Öte yandan Sırp golcü Stefan Jovetic de Olympiakos'un kadrosunda bulunuyor.

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        UEFA KADROSU

        Olympiakos'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

        Alexandros Paschalakis, Kostas Tzolakis, Athanasios Papadoudis, Francisco Ortega, David Carmo, Quini, Rodinei, Omar Richards, Panagiotis Retsos, Apostolos Apostolopoulos, Isidoros Koutsidis, Andreas Ntoi, Mady Camara, Andre Horta, Chiquinho, Vicente Iborra, Sotiris Alexandropoulos, Joao Carvalho, Santiago Hezze, Christos Liatsos, Daniel Podence, Anastasios Sapountzis, Kostas Fortounis, Ayoub El Kaabi, Youssef El-Arabi, Algassime Bah, Giorgos Masouras, Stevan Jovetic, Anastasios Tselios, Charalampos Kostoulas, Giannis Karakoutis.

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