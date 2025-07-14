Fenerbahçe'nin yeni yengesi Mariana Sierra Caicedo
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini Kolombiyalı futbolcu Jhon Durán ile yaptı. Anlaşmanın ardından Durán'ın özel hayatı merak konusu oldu
Giriş: 14.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:04
Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta, 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Jhon Durán'ı Suudi Arabistan'ın Al - Nassr takımından bir yıllığına kiraladı. İmzalar atıldıktan sonra gözler, Kolombiyalı futbolcunun özel hayatına çevrildi.
Mariana Sierra Caicedo ile aşk yaşayan Jhon Durán, özel hayatını pek göz önünde tercih etmiyor.
Jhon Durán, sevgilisiyle sadece birbirlerine sarılıp verdikleri bu pozu yayımladı.İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Mariana Sierra Caicedo.
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