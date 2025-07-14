Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fenerbahçe'nin yeni yengesi Jhon Durán'ın sevgilisi Mariana Sierra Caicedo - Magazin haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni yengesi Mariana Sierra Caicedo

        Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini Kolombiyalı futbolcu Jhon Durán ile yaptı. Anlaşmanın ardından Durán'ın özel hayatı merak konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta, 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Jhon Durán'ı Suudi Arabistan'ın Al - Nassr takımından bir yıllığına kiraladı. İmzalar atıldıktan sonra gözler, Kolombiyalı futbolcunun özel hayatına çevrildi.

        Mariana Sierra Caicedo ile aşk yaşayan Jhon Durán, özel hayatını pek göz önünde tercih etmiyor.

        Jhon Durán, sevgilisiyle sadece birbirlerine sarılıp verdikleri bu pozu yayımladı.

        İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Mariana Sierra Caicedo.
        İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Mariana Sierra Caicedo.
        ÖNERİLEN VİDEO
        #jhon duran
        #Mariana Sierra Caicedo
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?