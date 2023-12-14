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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe ve tribünlerden Umut Nayir'e destek - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe ve tribünlerden Umut Nayir'e destek

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, tribünler bebeğini kaybeden Umut Nayir'e büyük destekte bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 23:29 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:29
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        Fenerbahçe'de Umut Nayir'e destek
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

        Sarı-lacivertlilerde futbolcular ve tribünler, son 16 turu sevincini kısa süre önce bebeğini kaybederek acı yaşayan Umut Nayir ile paylaştı.

        İlk golü atan Ferdi Kadıoğlu, gol sevinci esnasında yedek kulübesinde bulunan Umut Nayir'e koşarak sarıldı.

        Mücadeleyi 4-0 kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından tribünler takımı alkışlarken, Umut Nayir'i çağırdı. Tüm tribünler milli futbolcuya tezahüratlarla destekte bulundu.

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