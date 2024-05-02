Ferdi kaza sigortası teminatı 10 yıldır artırılmıyor

Yolculuklarda en büyük güvencemiz olan ferdi kaza koltuk sigortası yüksek enflasyon ve unutulan teminat nedeniyle neredeyse işlevsiz hale geldi. 2014'te 175 bin liraya çıkarılan koltuk başına Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası teminat tutarı o günden sonra artırılmadı. Özellikle son yıllarda hızla yükselen enflasyon nedeniyle kazalarda yaralanma ve ölümler için belirlenen teminat kuşa döndü.

YASAL BOŞLUK VAR

2014'te Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından artırılan teminatların düzenleme yetkisinin, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra kurulan Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun mu (SEDDK) yoksa Ulaştırma Bakanlığı'nın mı yetkisi dahilinde olduğunun belli olmaması nedeniyle bir daha artırılamadı.