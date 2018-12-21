Fitch'in 2019 yılına ilişkin açıkladığı takvime göre, Türkiye için ilk değerlendirme 3 Mayıs 2019 Cuma günü yapılacak. Fitch'in

son değerlendirmesi 1 Kasım 2019 tarihinde olacak.



Fitch Ratings en son geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'negatif' görünüm ile 'BB' olarak teyit etmişti.



Bir başka derecelendirme kuruluşu CI Ratings, Türkiye için değerlendirmelerini 24 Mayıs ve 15 Kasım'da yapacak.



Moody's, son iki yılda olduğu gibi 2019 yılında da takviminde Türkiye'ye yer vermezken, İstanbul ve İzmir'e tarih verdi. Moody's

iki şehir için de 15 Mart ve 6 Eylül tarihlerini belirledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ