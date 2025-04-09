'Görevimiz Tehlike' serisinin yedinci filminin ikinci bölümünün bazı sahneleri İstanbul'da çekilecekti. Ne var ki bu karardan son anda vazgeçilmişti.Nedeni de Tom Cruise ile filmin yönetmeni Christopher McQuarrie'in Kapalıçarşı'da keşif çalışması yaptığı anların deşifre olması. Hatırlanacağı gibi Kapalıçarşı esnaflarından birisi, dükkanının kamerasından edindiği keşif anlarının görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Bunun üzerine, Tom Cruise ile Christopher McQuarrie, Kapalıçarşı yönetimiyle yaptıkları gizlilik anlaşmasına uyulmadığı için İstanbul'dan ayrılarak Kapalıçarşı çekimlerini iptal etti. Böylelikle de küresel boyutta gösterime girecek olan bir filmde; hem İstanbul'un hem de Kapalıçarşı'nın tanıtımının yapılması adına tarihi bir fırsat kaçmış oldu.

O film; 'Görevimiz Tehlike: Hesaplaşma II'... Gösterime 23 Mayıs'ta girecek olan filmin fragmanı yayınlandı. İzlerken "Ah, filmde İstanbul, Kapalıçarşı görüntüleri de olacaktı" dememek mümkün değil.

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'Görevimiz Tehlike: Hesaplaşma II', aynı zamanda serinin son filmi. Bruce Geller'in 1966'da TV için ürettiği 'Görevimiz Tehlike', on yıllar boyunca birçok ülkede yayınlandı. 1996'da ise Tom Cruise tarafından sinemaya uyarlandı.