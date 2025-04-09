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        Haberler Magazin Fragmanda İstanbul fırsatı kaçtı

        İstanbul'u görme fırsatı kaçtı

        Sinemanın efsane serilerinden 'Görevimiz Tehlike'nin sonuna gelindi. 'Görevimiz Tehlike: Hesaplaşma II'nin çekimleri tamamlanarak gösterime hazır hale getirildi. Son filmin bazı sahneleri İstanbul'da çekilecekti. Ne var ki tarihi fırsat bir sosyal medya paylaşımıyla kaçmıştı

        Giriş: 09.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:54
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        Bir efsanenin sonu
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        'Görevimiz Tehlike' serisinin yedinci filminin ikinci bölümünün bazı sahneleri İstanbul'da çekilecekti. Ne var ki bu karardan son anda vazgeçilmişti.Nedeni de Tom Cruise ile filmin yönetmeni Christopher McQuarrie'in Kapalıçarşı'da keşif çalışması yaptığı anların deşifre olması. Hatırlanacağı gibi Kapalıçarşı esnaflarından birisi, dükkanının kamerasından edindiği keşif anlarının görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Bunun üzerine, Tom Cruise ile Christopher McQuarrie, Kapalıçarşı yönetimiyle yaptıkları gizlilik anlaşmasına uyulmadığı için İstanbul'dan ayrılarak Kapalıçarşı çekimlerini iptal etti. Böylelikle de küresel boyutta gösterime girecek olan bir filmde; hem İstanbul'un hem de Kapalıçarşı'nın tanıtımının yapılması adına tarihi bir fırsat kaçmış oldu.

        Görevimiz İptal
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        O film; 'Görevimiz Tehlike: Hesaplaşma II'... Gösterime 23 Mayıs'ta girecek olan filmin fragmanı yayınlandı. İzlerken "Ah, filmde İstanbul, Kapalıçarşı görüntüleri de olacaktı" dememek mümkün değil.

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        'Görevimiz Tehlike: Hesaplaşma II', aynı zamanda serinin son filmi. Bruce Geller'in 1966'da TV için ürettiği 'Görevimiz Tehlike', on yıllar boyunca birçok ülkede yayınlandı. 1996'da ise Tom Cruise tarafından sinemaya uyarlandı.

        Seri başladığında 34 yaşında olan Tom Cruise'un kariyerinde ayrıcalıklı bir çalışma olan 'Görevimiz Tehlike' serisi, 6 filmle; 4 milyar doların üzerinde bir hasılat elde etti.

        • Görevimiz Tehlike I (1996)... 457.696.391 Dolar

        • 2024’ Görevimiz Tehlike II (2000)... 546.388.108 Dolar

        • Görevimiz Tehlike III (2006)... 398.479.497 Dolar

        • Görevimiz Tehlike IV: Hayalet Protokolü (2011)... 694.713.380 Dolar

        • Görevimiz Tehlike V (2015)... 682.714.267 Dolar

        • Görevimiz Tehlike VI: Yansımalar (2018)... 791.658.205 Dolar

        • Görevimiz Tehlike VII: Hesaplaşma Bölüm I (2023)... 571.125.435 Dolar

        ♦ TOPLAM... 4.142.775.283 Dolar

        62 yaşındaki Tom Cruise, her filmde olduğu gibi 'Görevimiz Tehlike: Hesaplaşma II'nin de tehlikeli sahnelerinde dublör kullanmadı. Son filmde, önceki filmlerden kesitlerde kullanılarak, izleyicilere bir veda şöleni sunuldu.

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        #Görevimiz Tehlike
        #Tom Cruise
        #istanbul
        #Kapalıçarşı
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