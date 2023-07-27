'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi

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Tom Cruise - Christopher McQuarrie Christopher McQuarrie'ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı'ydı. McQuarrie, incelemelerin ardından Kapalıçarşı'nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama iki gün sonra bu kararından vazgeçti.

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Nedeni ise Christopher McQuarrie'ın yaptığı gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesi. Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. İncelemeler için özel olarak ekibe açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.

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Ne var ki Kapalıçarşı esnaflarından birinin pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırmasıyla Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümünü İstanbul'da çekmekten vazgeçti.

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