'Görevimiz Tehlike VII'ye gösterilen ilgi Tom Cruise'u haklı çıkardı

'Görevimiz Tehlike'nin yedinci filminin ilk bölümü bazı ülkelerde geçtiğimiz hafta başında, Türkiye'de ise cuma günü gösterime girdi.

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Büyük bir bölümü pandemide zor şartlar altında çekilen filmin temel özelliklerinden biri Tom Cruise'un filmlerini sadece sinema için çekme kararlılığını sürdürmesi.

Bilindiği üzere Tom Cruise, bir önceki filmi 'Top Gun: Maverick'i sinemalar için çekmiş, 2022'de Cannes Film Festivali'nde yaptığı açıklamayla dijital platformlara film üretmeyeceğini dile getirmişti. Cruise, sinema - dijital platform tartışması için geçtiğimiz yıl katıldığı Cannes Film Festivali'nde şu açıklamada bulunmuştu: Büyük ekran için filmler yapıyorum. Sinemanın yaşaması lazım.