Bu kodlar, herhangi telefondan kolayca taranabiliyor. QR kodları tarandığında halk üç renk ile karşılacak; kırmızı, sarı ve yeşil ışık.

Kırmızı renkteki ışık; bir rahibin statüsünün elinden alındığını ve çeşitli büro görevlerini yerine getiremeyeceğini gösteriyor. Sarı ışık ise rahibin yetkilerinin sınırlandırıldığını; yeşil ışık ise rahibin her türlü yetkiye sahip olduğunu simgeliyor.