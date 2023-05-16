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Fransa'da kilise istismarını önlemek için rahiplere QR kodlu kimlik geliyor

Fransa hükümeti, giderek artan istismar vakalarına karşı harekete geçti ve Katolik rahiplere, cinsel suçlu olup olmadıklarını gösteren QR kodlu kimlik kullanma zorunluluğu getirdi.

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  • Fransa'da kilise istismarını önlemek için rahiplere QR kodlu kimlik geliyor

    Fransız Katolik Kilisesi, son zamanlarda rahipler tarafından gerçekleştirilen bir dizi cinsel istismar vakası nedeniyle ilgi odağı oldu. Buna cevaben, Fransız hükümeti tüm rahiplerin ulusal bir cinsel suçlu veri tabanına bağlı olduğu, QR kodu bulunan bir kimlik takmasını zorunlu kıldı.
  • Fransa'da kilise istismarını önlemek için rahiplere QR kodlu kimlik geliyor

    Bu kodlar, herhangi telefondan kolayca taranabiliyor. QR kodları tarandığında halk üç renk ile karşılacak; kırmızı, sarı ve yeşil ışık.

    Kırmızı renkteki ışık; bir rahibin statüsünün elinden alındığını ve çeşitli büro görevlerini yerine getiremeyeceğini gösteriyor. Sarı ışık ise rahibin yetkilerinin sınırlandırıldığını; yeşil ışık ise rahibin her türlü yetkiye sahip olduğunu simgeliyor.
  • Fransa'da kilise istismarını önlemek için rahiplere QR kodlu kimlik geliyor

    Ulusal veri tabanı, hâlihazırda bir suç olmadığı sürece yılda bir kez güncellenecek. Program aracılığıyla yaklaşık 17 bin kişiye 'Ünlüler' adı verilen kimlik belgeleri verilecek. Uygulama, gizlilik ve mahremiyet açısından tartışılıyor ancak son zamanlarda artan vakalar nedeniyle Fransız halkı endişeli.
  • Fransa'da kilise istismarını önlemek için rahiplere QR kodlu kimlik geliyor

    4 Ekim 2021 yılında Franceinfo isimli bir web sitesi 70 yıllık süre içinde 330 bin kişinin kilisede tacize uğradığına dair bir rapor yayınladı. Yeni uygulama ile korkutucu rakamların ve artan istismar vakalarının engellenmesi planlanıyor. 

    Kaynak: Daily Mail

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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