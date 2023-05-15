HOKEY

Başlangıçta 'shinty' olarak adlandırılan hokeyin ilk kaydedilen kanıtı, Antik Yunanistan'da M.Ö. 600'e kadar uzanıyor. Bu dönemin başlarında, tarihçiler kemerli bastonları tutan ve topla oynayan insanların tasvirlerini buldu. Spora atıfta bulunmak için 'hokey' kelimesini icat eden, 1363'te İngiltere kralı Edward III'üydü.

Spor daha sonra 1800'lerde Britanya İmparatorluğu denizaşırı genişlediğinde dünyanın geri kalanına tanıtıldı. O zamandan beri dünya çapında son derece popüler hale geldi.