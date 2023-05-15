Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en eski sporları! İnsanlar binlerce yıldır bu sporları yapıyor

Toplum her yüzyılda yeni bir sisteme evrilse de bazı sporlar, milattan önceye ait olmasına rağmen her yüzyıla uyum sağlıyor. Eski insanlar tarafından çeşitli şekillerde tutulan kayıtlar, geçmişe ışık tutuyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Dünyanın en eski sporları! İnsanlar binlerce yıldır bu sporları yapıyor

    GÜREŞ

    Güreşin en eski rastlandığı yer 15 bin yıl öncesine ait Fransa'nın Lascaux kentindeki antik mağara resimleridir. İlk güreşçilerin tasvirleri sadece Fransız mağara duvarlarında mevcut değildi. Güreşçilerin çok sayıda resmi ve illüstrasyonu da dünyanın rastgele köşelerinde bulundu; Japonya, Libya (M.Ö. 6000) ve Moğolistan'daki (M.Ö. 7000) tarih öncesi mağaralarda olduğu gibi.
  • Dünyanın en eski sporları! İnsanlar binlerce yıldır bu sporları yapıyor

    CİRİT ATMA

    En eski sporlardan bir tanesi olan cirit atma; uzun ve devasa bir mızrağın sporcu tarafından olabildiğince uzağa fırlatıldığı bir atletizm sporudur. İlk cirit atma yarışması, M.Ö. 708 gibi erken bir tarihte Olimpiyatlara eklendi, ancak 1906 yılına kadar modern dünyaya tanıtılmadı. Önceleri spor için kullanılan mızraklar bugüne göre çok daha hafifti.
  • Dünyanın en eski sporları! İnsanlar binlerce yıldır bu sporları yapıyor

    HOKEY

    Başlangıçta 'shinty' olarak adlandırılan hokeyin ilk kaydedilen kanıtı, Antik Yunanistan'da M.Ö. 600'e kadar uzanıyor. Bu dönemin başlarında, tarihçiler kemerli bastonları tutan ve topla oynayan insanların tasvirlerini buldu. Spora atıfta bulunmak için 'hokey' kelimesini icat eden, 1363'te İngiltere kralı Edward III'üydü.

    Spor daha sonra 1800'lerde Britanya İmparatorluğu denizaşırı genişlediğinde dünyanın geri kalanına tanıtıldı. O zamandan beri dünya çapında son derece popüler hale geldi.
  • Dünyanın en eski sporları! İnsanlar binlerce yıldır bu sporları yapıyor

    POLO

    Bu spor ilk olarak M.S. 316'da kaydedildi. Bu takım sporu ata binerken oynanır ve takımların puan kazanmak için küçük bir tahta topu kaleye sokmaları gerekir. İmparatorlar tarafından oynanan Polo, Orta Asya'da ilk kez Pers İmparatorluğu döneminde tanıtıldı. Modern dünyada, spor Hindistan'da yeniden tanımlandı ve geliştirildi. İlk polo kulübü 1833'te İngiliz İmparatorluğu döneminde kuruldu.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.