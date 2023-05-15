Genç bir yüz için en etkili 7 yüz yogası hareketi

Göz çevresi kırışıklıkları için;

Her iki el sanki bir dürbün tutar gibi şekillendirilir. Alın çevresinden göz altını kapsayacak şekilde dürbün hareketi yapılır ve cilde yavaşça bastırarak germe hareketi yapılır. Alın bölgesine çok bası uygulanmaz, rahat bırakılır. 3 tekrar şeklinde yapılır ve her tekrarda 15 saniye boyunca beklenir.