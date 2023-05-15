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Genç bir yüz için en etkili 7 yüz yogası hareketi

Spor, vücudun sağlığı için çok önemlidir ancak sadece bedenin değil, yüzün de spora ihtiyacı vardır. Yüzde olan birçok kas, çalıştırılmadığında zaman içerisinde sarkar ve kırışır. Yüz yogası, hem bunu engeller hem de cildin kalitesini artırır. İşte, her gün 10 dakikanızı ayırarak yüzünüzü gençleştirebileceğiniz 7 etkili hareket...

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  • Genç bir yüz için en etkili 7 yüz yogası hareketi

    Yanaklar için;

    Yanak kaslarınızı çalıştırmak için balon şişirmek etkili bir harekettir. 4-5 kere tekrarlanan balon şişirme hareketi yanak kaslarınızın çalışmasını hem de kan dolaşımınızın hızlanmasını sağlar.
  • Genç bir yüz için en etkili 7 yüz yogası hareketi

    Göz çevresi kırışıklıkları için; 

    Her iki el sanki bir dürbün tutar gibi şekillendirilir. Alın çevresinden göz altını kapsayacak şekilde dürbün hareketi yapılır ve cilde yavaşça bastırarak germe hareketi yapılır. Alın bölgesine çok bası uygulanmaz, rahat bırakılır. 3 tekrar şeklinde yapılır ve her tekrarda 15 saniye boyunca beklenir.
  • Genç bir yüz için en etkili 7 yüz yogası hareketi

    Gıdı erimesi ve boyun kasları için;

    Boynunuzu ve bedeniniz müsaade ettiği kadar yukarıya doğru gerin. Bu şekilde boyun etrafındaki kaslarınız uzayacak ve gıdınız toparlanacak. 10 derin nefes kadar bu şekilde kalın. Yukarı doğru bakarken kaşlarınızı kaldırmayın gerekirse gözlerinizi kapatın ki alnınızda kırışık oluşmasın.
  • Genç bir yüz için en etkili 7 yüz yogası hareketi

    Çene kaslarını çalıştırmak için;

    Çenenizi, ileriye doğru itin. Yardım almak için bir kalem veya bir kaşıktan yararlanabilirsiniz. Kalemi ağzınıza yerleştirin ve birkaç kere çenenizi öne doğru çıkarın. Bu hareket, çene kaslarınızın güçlenmesini ve çene hattınızın ortaya çıkmasını sağlar. 
  • Genç bir yüz için en etkili 7 yüz yogası hareketi

    Kaz Ayakları ve göz çevresi için;

    Ellerinizi 20 saniye boyunca birbirine sürterek ısıtın. Avuç içlerinizi şakaklarınızı ve göz çevresini dolduracak şekilde yerleştirin ve hafifçe bastırın. Ellerinizi kulak üstlerine doğru yavaşça çekerek alın ve kaşlarınızın gerildiğini hissedin.  Kaşlarınızı yavaşça çatmaya çalışın. Bu hareket kaş ve göz çevresindeki kaslarınızı güçlendirmek için idealdir.
  • Genç bir yüz için en etkili 7 yüz yogası hareketi

    Alın çizgileri için;

    Baş parmaklarınızı kulak hizanızın biraz üzerinde tutun ve diğer parmaklarınızla alnınızın dışından içine doğru hafif hareketlerle masaj yapın. Birkaç defa uygulayarak sürdürün. Bu hareket kendini oldukça belli eden alın çizgileri için birebir.
  • Genç bir yüz için en etkili 7 yüz yogası hareketi

    Yanak, dudak ve boyun kasları için;

    Dudaklarınızın içleri içe gelecek şekilde kıvırın ve kaşığı bu şekilde tutun.  Çenenizin altını kullanarak kaşığı yukarıya doğru kaldırın. Bu hareketi yaparken sanki gülümsüyormuş gibi yanaklarınızı yana ve yukarıya doğru çekin. 2 saniye kadar durup gevşeyin. Hareketi 10 kere yapabilirsiniz. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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