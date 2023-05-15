Ne kadar çok enerji harcanırsa, metabolizma hızı o kadar yüksek olur. O halde, metabolizmaları hızlı olan insanlar, bir günde çok fazla enerji yakan kişilerdir.

Diğer hücre tipleriyle karşılaştırıldığında kaslar çok daha aktiftir, kasılıp gevşemek, günlük aşınma ve yıpranmaya karşı kendilerini onarmak için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bir kişinin ne kadar çok kası varsa metabolik hızı o kadar yüksek olur.