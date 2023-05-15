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Zayıf insanların metabolizması daha mı hızlı çalışır?

Kiloyla ilgili en büyük algılardan biri; zayıf insanların daha hızlı bir metabolizmaya sahip olmasıdır. Ancak bu yanıltıcı bir düşünce çünkü metabolizma hızını belirleyen temel faktör, kişinin sahip olduğu kas kütle miktarından geçiyor.

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  • Zayıf insanların metabolizması daha mı hızlı çalışır?

    Çoğumuzun canı ne isterse yiyebilen ve yine de bir şekilde zayıf kalabilen bir arkadaşı vardır. Bu insanların hızlı bir metabolizma ile ödüllendirildiğini düşünüyoruz ama gerçekten durum böyle mi?
  • Zayıf insanların metabolizması daha mı hızlı çalışır?

    Metabolizma; vücudumuzun yiyecek ve içecekleri yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz enerjiye dönüştürdüğü süreçtir. Vücudun bir gün boyunca harcadığı enerjiye metabolik hız denir. Metabolik hızı etkileyen en büyük şeylerden biri kas hücrelerinin enerji talepleridir. 
  • Zayıf insanların metabolizması daha mı hızlı çalışır?

    Ne kadar çok enerji harcanırsa, metabolizma hızı o kadar yüksek olur. O halde, metabolizmaları hızlı olan insanlar, bir günde çok fazla enerji yakan kişilerdir.

    Diğer hücre tipleriyle karşılaştırıldığında kaslar çok daha aktiftir, kasılıp gevşemek, günlük aşınma ve yıpranmaya karşı kendilerini onarmak için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bir kişinin ne kadar çok kası varsa metabolik hızı o kadar yüksek olur.
  • Zayıf insanların metabolizması daha mı hızlı çalışır?

    Bir insanın vücudunda kas oranı ne kadar fazlaysa o kadar enerji yakılır. Ancak yağ oranı, kas kütlesinden daha fazla bir kişi için metabolizma yavaş çalışır. Burada aldatıcı nokta ise fiziksel görünümlerdir. Aynı kiloya sahip olan iki kişinin kas ve yağ oranı birbirinden farklıdır. Aynı görünüme sahip gibi gözükseler de kas kütlesi oranı daha yüksek kişinin daha hızlı çalışan bir metabolizması vardır.

    Kaynak: Science Focus

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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