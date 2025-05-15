Fransız oyuncu Théo Navarro-Mussy'nin Cannes Film Festivali'ne girişi yasaklandı

Cannes Film Festivali, Fransız oyuncu Théo Navarro-Mussy'nin yarışma filmi 'Case 137'nin galasına katılmasını yasakladı. Bu, festival için #MeToo (cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı kadınların ifşa hareketi) döneminde bir ilk olarak görülüyor.

Festival direktörü Thierry Fremaux, Fransız dergisi Télérama'ya, Navarro-Mussy'nin gelecek perşembe Cannes'da yapılacak 'Case 137' (Dossier 137) filmi galasına katılmasına izin verilmeyeceğini doğruladı. Télérama, filmde yardımcı rolü olan Navarro-Mussy'nin 2018, 2019 ve 2020'de üç eski sevgilisi tarafından tecavüzle suçlandığını bildirdi. Dava geçen ay delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü ancak Télérama üç kadının temyize gitmeyi planladığını bildirdi.

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Fremaux, Fransız dergisine, "Temyiz olduğu ve bu nedenle soruşturma hâlâ devam ettiği için dava düşmedi. Hukuki olarak karar kesinleştiğinde, durum değişir" dedi.

Navarro-Mussy'nin avukatı Marion Pouzet-Gagliardi de Télérama'ya konuşarak, "Herhangi bir sürecin devam ettiğine dair hiçbir bilgi almadım" ifadesini kullandı.