Galatasaray'da rota Gabriel Sara'ya döndü

Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve ilk 11'de sağ bek ile orta saha takviyeleri yapmayı planlayan Galatasaray, orta saha transferine yoğunlaştı.

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar Avrupa olduğu kadar Güney Amerika'daki oyuncular için de kulüplerle dirsek teması halinde.

ZENIT'İN İNADI GÖRÜŞMELERİ TIKADI Wendel'in Rusya'nın durumu nedeniyle Zenit'ten ayrılmak istemesini değerlendirmek isteyen ve masaya oturan sarı-kırmızılılar, Zenit'in 25 milyon Euro'nun altına düşmemesi nedeniyle rotasını alternatif isimlere çevirdi. REKLAM Wendel'e benzer oyun anlayışına sahip olan Gabriel Sara'yı gündemine alan Galatasaray, Norwich City'yle de görüşmelere başladı.

20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE! Premier Lig'e geri dönmek adına yapılan yüksek bedelli yatırımlardan biri olan Gabriel Sara için Norwich City'nin bonservis bedeli beklentisi de 20 milyon Euro'nun üzerinde... Transfer pazarının şu anda çok hareketli olması nedeniyle görüşmelerin yüksek rakamlardan olduğunu düşünen sarı-kırmızılı yetkililer bu transfer için acele etmeyi planlamıyor.