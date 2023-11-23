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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Tanguy Ndombele'ye son şans verilecek - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Tanguy Ndombele'ye son şans verilecek

        Milli ara dönüşünce Alanyaspor'u cumartesi günü konuk edecek olan Galatasaray'da Tanguy Ndombele'ye son şans verilecek. Son dönemdeki antrenman performansı ve genel tutumu olumlu anlamda değişen Fransız yıldızın hafta sonunda ciddi bir süre alması ve durumuna bakılması planlanıyor

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 23.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:27
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        Ndombele'ye son şans!
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        Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi akşamı Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları ilk 11'de değişikliğe gitmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele'nin de bu müsabakada ciddi bir süre sahada kalması düşünülüyor.

        Galatasaray'a transferin son gününde satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Fransız yıldız hem antrenman performansı hem de genel tavırlarıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başaramamıştı. Fiziksel olarak da istenilen seviyeye gelemeyen ve süre almakta zorlanan Ndombele milli arayı iyi geçirdi.

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        Antrenman performansında gözle görülür bir yükseliş bulunan 27 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşlarıyla iletişimi başta olmak üzere Florya'daki genel tutumunda da olumlu anlamda bir değişim yaşandığı öğrenildi.

        Hem sol bek hem de 8 numaraya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan isimler arasında olan Ndombele'ye son bir şans verileceği, performansına göre karar verilebileceği de belirtildi.

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